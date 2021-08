'SL Benficadysseas': Benfica mudou perfil no Twitter para exaltar exibição de Vlachodimos

Dono da baliza da equipa lisboeta realizou, em Eindhoven, um total de oito defesas, duas delas seguidas

Em êxtase pela exibição de Vlachodimos na segunda mão do play-off ante o PSV, que beneficiou sobremaneira o apuramento para a Champions, o Benfica alterou momentaneamente o nome no Twitter (versão inglesa) para 'SLBenficadysseas', aludindo ao primeiro nome do atleta.

O dono da baliza da equipa lisboeta até agora nesta temporada desportiva realizou, em Eindhoven, um total de oito defesas, duas delas consecutivas, por isso particularmente vistosas, aos 85 minutos, a remate de Vertessen, levado ao desespero.

Bem mais contido, o treinador Jorge Jesus, quando questionado pela importância de Vlachodimos no apuramento do Benfica para a fase de grupos da liga milionária, preferiu nomear a equipa "como homem do jogo" europeu.