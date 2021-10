"Servir o Benfica" considera que Vieira violou o Regulamento Eleitoral

Ex-presidente revelou que votou em Rui Costa.

O Movimento "Servir o Benfica", que tem Jorge Benitez como principal rosto, considera que Luís Filipe Vieira violou o Regulamento Eleitoral, depois de o ex-presidente do clube da Luz ter declarado que votou em Rui Costa, após exercido o direito de voto.

"O Servir o Benfica repudia cabalmente as declarações do ex-presidente da direção e ainda sócio do Sport Lisboa e Benfica, realçando que o mesmo acaba de violar gravemente o artigo 30º, n.º2 do Regulamento Eleitoral, a favor do candidato da Lista A", escreveu o movimento nas redes sociais, publicando o artigo em questão: