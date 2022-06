Sem espaço no Benfica, regresso à Bundesliga é possibilidade para Seferovic

Sem espaço nos planos de Roger Schmidt para a nova época, o camisola 14 tem a transferência no horizonte, podendo gerar um importante encaixe financeiro, pela venda e poupança salarial.

O futuro de Seferovic poderá passar pelo regresso à Bundesliga e pela porta do Wolfsburgo. Os lobos germânicos asseguraram a contratação do treinador Niko Kovac na última terça-feira e estão já a planificar a nova temporada, tendo o técnico croata, também com nacionalidade alemã, iniciado a elaboração de uma lista de potenciais reforços, na qual estará, desde já, o ponta de lança de 30 anos.

De facto, e segundo O JOGO apurou, Niko Kovac sempre apreciou as qualidades de Seferovic, sobretudo desde o tempo em que o orientou no Eintracht, nas épocas de 2015/16 e seguinte. Aliás, e mesmo sem dar nas vistas com golos em dose industrial, o internacional suíço marcou pontos pela entrega ao jogo. Em 51 jogos de Kovac pelo clube de Frankfurt, Seferovic alinhou em 39 e apontou cinco golos.

Nesse sentido, e conhecendo a atual situação do jogador no Benfica, Kovac equaciona voltar a contar com os seus serviços, agora no Wolfsburgo, estando a decisão final ainda dependente da avaliação de todas as possibilidades em vista e das necessidades do plantel. Porém, o ataque à contratação de Seferovic é um tema que está já na agenda dos lobos germânicos, que estão a preparar a investida ao mercado em busca de reforços para disponibilizar ao técnico contratado aos franceses do Mónaco e que já orientou também o Bayern e a seleção da Croácia.

Como já noticiámos, Seferovic é carta fora do baralho de Roger Schmidt e os responsáveis encarnados têm a expectativa de encaixar dez milhões de euros, embora possa haver alguma abertura negocial para baixar, sobretudo pela poupança salarial que pode advir da saída do suíço. Este tem mais dois anos de contrato e a SAD poderia poupar cerca de sete milhões de euros só em salários do jogador.

Coincidência com outros... Wolves

Seferovic foi fotografado, no sábado, ao lado de Bruno Lage no hotel em que a Suíça está a estagiar para o jogo de hoje com Portugal. O treinador do Wolverhampton e o avançado trabalharam no Benfica, tendo 2018/2019 sido a melhor do dianteiro pelas águias, com 27 golos em 51 jogos e título de melhor marcador da Liga. O suíço veria com bons olhos o ingresso nos Wolves ou na Premier League, e existe uma ligação próxima com o técnico, mas o encontro não passou de uma coincidência. Lage passeava na zona do Parque das Nações, viu os jogadores da Suíça também em passeio e resolveu entrar no hotel para cumprimentar Seferovic.