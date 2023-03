Seferovic "feliz" no Celta: "Regressar ao Benfica não está nos planos"

ENTREVISTA, PARTE II - Em conversa com O JOGO, Seferovic, cedido ao Celta de Vigo, afasta a possibilidade de voltar a vestir de águia ao peito.

Ainda tem contrato com o Benfica. Como vai ser o seu futuro?

-Vou terminar a época aqui no Celta e depois avaliar tudo. Não vou voltar ao Benfica, estou feliz aqui e se se puder fazer algo aqui, veremos. Gosto muito da equipa, dos adeptos, das instalações. Vamos conversar e depois veremos, mas regressar ao Benfica não está nos planos. Quero jogar mais dois ou três anos na Europa e depois fazer um balanço de tudo. Pelo meio, quero ir ainda ao Europeu.

Aceitaria fazer como Cristiano Ronaldo e trocar uma grande liga por outra mais periférica, mas onde se paga bem?

-Também é uma opção. O próprio Cristiano disse que o futebol lá é muito competitivo. Não é fácil jogar lá, mas se puder prefiro continuar na Europa.

Aos 31 anos, dá mais valor à parte desportiva ou financeira?

-A financeira estará sempre dependente do que fizeres com o dinheiro que ganhaste no futebol. Temos de aproveitar sempre o momento e trabalhar muito para chegar onde queremos. Agora estou bem, a aproveitar a minha família e os últimos anos de futebol. Acima de tudo, tens de estar feliz contigo mesmo, com o que fizeste e ainda fazes na vida. Acredito que ainda tenho muito para dar ao futebol, estou numa idade boa, com muita experiência.

Na última paragem por causa das seleções ficou de fora da convocatória da Suíça. Acredita que continuará a ser chamado?

-O selecionador decidiu dar uma oportunidade a outros jogadores, a jovens que atuam no campeonato da Suíça. Estou na liga espanhola, uma das melhores do mundo, e se jogar como estou a fazer agora deverei ser convocado.