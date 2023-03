Schmidt, a paragem para seleções e as opções: "Na Champions vamos precisar de outro central"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após a goleada por 5-1 na receção ao Vitória, na 25.ª jornada da Liga Bwin.

Pausa para seleções: "Vamos ficar sem muitos jogadores que vão para as seleções, espero que voltem sem lesões. Os que ficarem, tentaremos manter a sua forma, trabalhar a sua forma, mas é uma coisa a que estamos habituados. O mais importante é que preparar os jogadores, mesmo os jogadores que neste momento não fazem sempre parte do 11 inicial, para que estejam preparados quando precisarmos deles. Nas próximas semanas temos jogos muito importantes."

Era um jogo para colocar os mais jovens a jogar? Andreas Schjelderup e Casper Tengstedt​​​​​​​? "Gostaria de meter todos a jogar. Mas tenho de tratar o plantel como um todo. Hoje também foi importante dar tempo de jogo ao Morato, que é um grande jogador, teve muito azar no início da temporada, ao lesionar-se, porque era titular. Foi sorte para o António Silva, porque teve a sua oportunidade, mas para o Morato foi azar. Para ele agora é difícil entrar para o 11 inicial, mas no primeiro jogo da Champions vamos precisar de outro central, porque o Nico [Otamendi] está fora. Temos de procurar o equilíbrio certo para dar as oportunidades aos jogadores para jogarem. O Casper [Tengstedt] e o Andreas [Schjelderup] são bons jogadores, estão em melhor forma do que no início, mas só posso fazer cinco substituições. Os jogadores que entraram hoje mereciam jogar. O Cher [Ndour] teve a sua estreia hoje, queremos formá-lo para os próximos anos. Foram essas as decisões. O Andreas e o Kaspaer também mereciam jogar e espero que possam jogar um pouco mais nas próximas semanas."