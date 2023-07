Sauditas garantem que o Benfica está na corrida por Sadio Mané

Extremo senegalês do Bayern também é cobiçado pelo Inter, mas é o Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, quem está mais perto de fechar a sua contratação.

O jornal saudita Ariyadhiah garante esta terça-feira que o Benfica está na corrida pela contratação de Sadio Mané, tendo apresentado uma proposta, cujo valor não é conhecido, pelo extremo senegalês, que está fora dos planos do Bayern para a próxima temporada.

Também o Inter terá colocado uma oferta em cima da mesa por Mané, mas quem lidera neste momento a disputa é mesmo o Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, que tem hoje uma reunião juntamente com representantes do jogador, no Japão, com vista a acertar termos de um contrato, que será válido até 2026.

A oferta dos sauditas a Mané terá mesmo duplicado os valores apresentados pelos concorrentes, incluindo um salário anual de 40 milhões de euros, bem abaixo dos 100 milhões inicialmente exigidos, pelo que o negócio prevê-se como improvável para os lados da Luz. Aliás, fonte do Benfica, garante que é uma hipótese descabida.

Seja como for, Bjorn Bezimer, agente do extremo senegalês, de 31 anos, está a tentar convencer o Bayern a libertá-lo por menos de 30 milhões de euros, a pedido dos clubes interessados no negócio.