Sandro Cruz deve deixar o Benfica em breve e uma possibilidade ganha força

Sandro Cruz com a camisola do Benfica

Defesa tem porta aberta no emblema de Aberdeen, entre outras, para uma saída em definitivo.

Sandro Cruz deve deixar o Benfica em breve e, neste momento ao que O JOGO apurou, uma das maiores possibilidades em aberto para o defesa-esquerdo de 21 anos é o Hibernian, clube do primeiro escalão da Escócia que contratou na última semana Jair Tavares aos encarnados.

O lateral começou a sua formação no Braga mas desde 2014/15 que faz parte dos quadros das águias, onde percorreu todas as etapas até se estrear, na época passada, na equipa principal. Às ordens de Nélson Veríssimo, o defesa esteve em dois jogos, ambos como titular, frente a Marítimo e Paços de Ferreira.

Além do Hibernian, há também outras hipóteses na mesa em análise, faltando que o Benfica e o jogador as analisem antes de ser tomada a decisão final. Segundo apurámos, tudo aponta para uma saída a título definitivo, estando por acertar os termos da mesma, nomeadamente no que diz respeito ao custo da operação.

Também de saída do Benfica estará o avançado Luís Lopes, conhecido por Duk. Segundo o portal "Echodnia", o internacional caboverdiano, de 22 anos, interessa ao Radomiak, da Polónia.