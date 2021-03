Samaris encerra a época com 269 minutos: grego operado esta sexta-feira em Madrid

Queixas no tendão de Aquiles do pé direito, que duram já desde 2019/20, obrigam médio a ser submetido a cirurgia.

Samaris vai ser, segundo apurou O JOGO, esta sexta-feira operado numa clínica em Madrid para debelar uma inflamação no tendão de Aquiles direito, que tem condicionado e limitado o médio desde a época passada.

O internacional grego tem estado às ordens de Jorge Jesus, mas as queixas regulares impedem o jogador de estar em pleno e de lutar assim por um lugar no onze titular com Weigl e Gabriel, que têm assumido as funções de médio mais recuado no onze encarnado, sobretudo o internacional alemão.

O cenário admitido por Jorge Jesus há cerca de um mês passa agora a uma realidade, sendo a ideia quer dos responsáveis encarnados quer do futebolista que este esteja em condições de atacar a próxima época a 100 por cento e já sem quaisquer limitações.

O camisola 22 das águias falhou a parte inicial da temporada, integrando o boletim clínico devido a uma tendinopatia, e chegou a consultar nessa fase um especialista em lesões no tendão de Aquiles, na Grécia. Samaris acabou por ser submetido a um tratamento conservador, voltando em outubro a estar disponível. No entanto, as queixas mantiveram-se, levando a que o jogador acusasse algumas dores e jogasse pouco.

Decidido que foi avançar para a operação, e depois de até os Países Baixos terem sido uma das hipóteses optou-se, por fim, por efetuar a cirurgia em Madrid.

Samaris prepara-se para encerrar a sua época com apenas 269 minutos, em nove jogos (com um golo), o pior registo desde 2009/10, quando jogou por Panionios e Panachaiki.