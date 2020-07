Saída de Jesus encarada: "O Flamengo não pode obrigar ninguém a ficar"

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, diz a O JOGO que o Fla "não pode obrigar ninguém a ficar"

O negócio depende de nova conversa entre o técnico e Luís Filipe Vieira, números continuam a ser esgrimidos e até a equipa técnica é um obstáculo. Jesus tem treino terça-feira no Rio e tenciona comparecer.

O processo de contratação de Jorge Jesus pode avançar agora que o Flamengo somou mais um título, o de campeão estadual, mas ainda há arestas para limar no entendimento geral assegurado há algum tempo entre o treinador e Luís Filipe Vieira para construção de um plantel com capacidade para brilhar na Europa.

Um e outro sabem o que é preciso para completar a transferência, mas faltam pormenores e enquanto isso não acontecer, o treinador de 65 anos não irá dar o passo que falta com a abordagem aos dirigentes do Flamengo, que até já admitem a sua saída.

Publicamente, e no Brasil, a palavra de ordem continua a ser que Jorge Jesus não vai sair. Porém, contactado por O JOGO, o vice-presidente para o futebol, Marcos Braz, que é quem realmente é próximo ao treinador, indica que o Flamengo tem "treino na próxima terça-feira às 15h00 e aqui quem marca os treinos é o treinador". "Tenho uma excelente relação com ele e foi ele que me transmitiu essa marcação quando deixámos o relvado depois de ganharmos o título", afirma.

Porém, o mesmo dirigente não dá como certa a continuidade. "Por enquanto, sim, o Jorge ainda é o nosso treinador, mas o Flamengo não pode obrigar ninguém a ficar e a trabalhar cá. Ainda não me comunicou nada, se quiser ir embora, para o Benfica ou outro clube, se tiver problemas com a família ou dúvidas por causa da situação que se vive aqui, só tem de me comunicar para depois falarmos e resolvermos o assunto. Hoje, é empregado do Flamengo", referiu Marcos Braz, acrescentando que nada lhe chegou "pela via oficial" de abordagens por jogadores do Fla, quando se tem falado muito no interesse nos dianteiros Gerson e Bruno Henrique. "Neste momento, o Jorge e os jogadores estão cá e não lá [no Benfica]."

Segundo apurámos, estava previsto que Jorge Jesus viesse a Lisboa durante esta janela de descanso, mas isso só acontecerá quando todas as arestas forem limadas, o que pode ocorrer em poucas horas ou no prazo de uma semana. Em cima da mesa, por exemplo, está a composição da equipa técnica. Jesus quer trazer os seus sete adjuntos, Vieira quer integrar os atuais e vê um grupo excessivo em número e gasto. Os que poderão chegar do Flamengo custarão cerca de dois milhões de euros líquidos a somar aos quatro milhões esperados pelo treinador. Este é um dos nós que Vieira pretende desatar, estando previsto que intensifique as conversações nas próximas horas.

Equipa técnica

Este é um problema por resolver. Jesus quer trazer os seus sete adjuntos, mas Vieira acha o número excessivo



Gastos salariais

Além dos quatro milhões de euros líquidos para pagar ao técnico, as águias terão de desembolsar mais dois milhões para os adjuntos



Motivos para a saída

Ter um Benfica para dar cartas na Europa é um desafio para Jesus, que está a ser pressionado pela família para voltar a Portugal. A pandemia é outra razão