Schmidt: "Sabíamos que só tínhamos de marcar e depois defender bem"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após a vitória sobre o FC Porto no Dragão (1-0), na 10.ª jornada da Liga Bwin.

Emoção no banco: "Estamos muito contentes, foi uma vitória importante, deu muito trabalho, um jogo difícil. Foi difícil controlar o jogo, com muitas bolas longas. O FC Porto entrou bem, a jogar no nosso meio-campo, não estivemos assim tão bem no início. Melhorámos após 15/20 minutos e depois com o vermelho... Mas não usámos bem essa situação até ao intervalo, para ter mais bola e posse. Depois controlámos, estou orgulhoso dos meus jogadores, controlaram bem as emoções. Sabiam que o ambiente seria difícil. Criámos oportunidades e sabíamos que só tínhamos de marcar um golo e depois defender bem. Não foi um jogo lindo, mas hoje não importa, só contam os três pontos e merecemos ganhar."

Classificação: "Era claro que podíamos ficar a seis pontos, mas são apenas dez jornadas. Não foi a decisão do campeonato. Foi uma afirmação dos jogadores ganhar contra um adversário muito bom."

