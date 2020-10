Sábado revela nomes de "lista secreta" de convidados para os jogos do Benfica

Apenso da Operação Lex que contém a extensa lista terá chegado a "desaparecer", mas uma "cópia" de um inspetor da Polícia Judiciária motivou o regresso ao processo.

A revista Sábado divulgou uma extensa "lista secreta" de convidados do Benfica para os jogos da equipa principal, incluída num apenso da investigação da Operação Lex, que, de acordo com a publicação, chegou a desaparecer, regressando ao processo por via de uma "cópia à margem das buscas", feita por um inspetor da Polícia Judiciária (PJ).

Os nomes da alegada "operação de charme" incluem governantes, altas figuras do Estado, magistrados e polícias, num processo que seria divido por três fases: Ana Paula Godinho, diretora de Relações Públicas do clube da Luz, recebia dezenas de pedidos por jogo; Domingos Soares Oliveira, CEO da SAD do Benfica, validava os pedidos/convites para os camarotes; por fim, em caso de dúvida no "passo" anterior, Luís Filipe Vieira aprovava ou rejeitava os pedidos.

Segundo um email trocado entre Ana Paula Godinho e Vieira em novembro de 2016, cerca de dois anos antes da abertura dos processos judiciais que implicam a gestão do presidente do Benfica recentemente reeleito, o camarote presidencial do Estádio da Luz chegou a ter 11 magistrados de uma assentada, a assistirem ao jogo entre Benfica e Moreirense, explica a Sábado.

A suposta estratégia encarnada envolvia convites a figuras de topo: personalidades, autarcas, quadros do Estado, figuras do Governo e da Justiça.

Confira vários nomes da "lista secreta" de convidados do Benfica:

- António Costa, primeiro-ministro

- Mário Centeno, ex-ministro das Finanças

- Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP

- Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde

- Emídio Guerreiro, ex-secretário de Estado da Juventude e do Desporto

- Miguel Macedo, ex-ministro da Administração Interna

- Rui Machete, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros

- Luís Marques Guedes, ex-ministro da Presidência

- Fernando Medina, presidente da CM Lisboa

- Alfredo Monteiro, presidente da CM Seixal

- Bernardino Soares, presidente da CM Loures

- Bernardo Alabaça, subdiretor-geral das Finanças

- João Bibe, vice-presidente do IPDJ

- Elisa Ferreira, ex-comissária europeia e vice-governadora do Banco de Portugal

- Agostinho Homem, antigo vice-procurador geral da República

- Pedro Mourão, juiz desembargador

- Celso Manata, procurador

- Rui Rangel, juiz desembargador

- António Ramos, juiz desembargador

- Frederico Cebola, juiz desembargador

- Calvário Antunes, juiz desembargador

- António Grandão, juiz desembargador

- Carlos Benido, juiz desembargador

- António Gaspar, juiz

- José Ascensão Nunes Lopes, juiz conselheiro

- Antero Luís, ex-diretor do SIS e secretário de Estado

- Alexandre Coimbra, ex-chefe do gabinete do diretor nacional da PSP

- Joaquim Pereira Gameiro, juiz desembargador

- Horário Pinto Correia, ex-diretor SIS e juiz conselheiro

- Neiva da Cruz, diretor SIS

- Carlos Elias, ex-inspetor da PJ

- Luís Afonso, agente principal da PJ