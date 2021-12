Raffael Behounek representa atualmente o Tirol.

O defesa-central Raffael Behounek, do Tirol, poderá estar no radar do Benfica. A notícia é avançada pelo jornal austríaco "Tiroler Tageszeitung".

De acordo com a informação divulgada, o jogador de 24 anos tem contrato válido até 2023 e interessa às águias, não sendo referido se para janeiro ou para a próxima época.

Behounek alinhou 1595 minutos nesta temporada e tem, até ao momento, toda a carreira feita no futebol austríaco.