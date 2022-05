Rui Pedro Braz: "Apliquem multas e castigos, mas o Benfica não se vai calar"

Declarações de Rui Pedro Braz, diretor-geral do Benfica, na BTV, após a derrota frente ao FC Porto, 0-1, no Estádio da Luz, que deu o título de campeão nacional aos "dragões".

Benfica começou a "reagir" tarde: "Muitas das críticas que têm sido feitas é que se calhar reagimos demasiado tarde. Se calhar é verdade, a nossa boa fé nos órgãos de tutela e entidades que mandam no futebol português levaram-nos a não querer assumir uma posição mais cedo. Mas chegamos uma altura em que falamos e somos prejudicados, estamos calados e somos prejudicados e isto não muda."

Assumir uma posição: "Temos de assumir uma posição já com vista à próxima temporada. Isto não é uma tentativa de controlar ou de pressionar, é apenas um grito de alerta para o que é preciso melhorar na arbitragem no futebol português, sem seriedade, competência não vamos evoluir e vamos continuar a ser a chacota internacional. Não acredito que alguém lá fora tenha visto este grande clássico, num estádio fantástico com duas equipas fortíssimas, pode acreditar naquela decisão. Vai ser alvo de chacota internacional. Se queremos mudar o rumo dos acontecimentos temos de trabalhar todos nesse sentido."

Benfica não se vai calar: "A última vez que falei deste tema foi após a vitória em Alvalade, falo agora após a derrota na Luz. Na primeira vez fiz com respeito e elevação e faço hoje novamente, como falo com eles no final dos jogos. Da última vez fui alvo de um processo disciplinar, só porque sim, não há justificação nenhuma para o fazer a quem aborda esta temática de forma construtiva e pedagógica. Sei que vou voltar a ser hoje alvo de um processo disciplinar, levantem os processos que tiverem de levantar, apliquem as multas e castigos mas, a partir de agora, o Benfica não se vai calar perante o que tem sido uma falta de respeito constante e um ataque à instituição Benfica."