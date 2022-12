Rui Costa fecha porta a saídas: jogadores fundamentais só saem pela cláusula

Presidente quer manter António Silva, Enzo e Gonçalo Ramos às ordens de Schmidt. Só saem pela cláusula.

O Benfica aposta tudo numa época de sucesso e fecha a porta à saída de jogadores fundamentais no plantel de Roger Schmidt já em janeiro. Rui Costa, presidente das águias, garante que os planos são claros: a prioridade é o "projeto desportivo", razão pela qual não está disposto a facilitar quaisquer negociações. Por isso, promete, aos adeptos e, a nível interno, ao treinador alemão, que só admite perder atletas importantes na reabertura do mercado de transferências pelo valor das cláusulas de rescisão.

A boa temporada das águias faz aumentar a cobiça, mas o líder encarnado, focado numa "época ganhadora", não pretende abrir mão de "jogadores fundamentais". E admite "ajustes para beneficiar o plantel".

Em afirmação na Luz em 2022/23, ganhando também destaque no Mundial"2022, António Silva, Enzo Fernández e Gonçalo Ramos são seguidos por grandes clubes europeus. E se o primeiro está blindado com uma cláusula de 100 milhões de euros, o médio e o avançado têm ambos uma cláusula de 120 M€. "Temos um objetivo único que é fazer uma época ganhadora e, como tal, o que posso garantir é que em janeiro não sairá nenhum jogador, a menos que seja pela cláusula, como é óbvio, mas não irá sair nenhum jogador que neste momento seja fundamental para o plantel", atirou à BTV Rui Costa, que não está disposto a perder três titulares no onze de Roger Schmidt. António Silva é pretendido por Liverpool, Manchester United, PSG, Juventus e Nápoles, estando os dois históricos ingleses em cima também de Enzo Fernández.

O internacional argentino prepara-se para suscitar um autêntico leilão, até porque se o jornal espanhol AS revelou que o médio "já terá um pré-acordo com o Liverpool" O JOGO sabe que também o Real Madrid já comunicou ao seu empresário o interesse na sua contratação. Já Gonçalo Ramos, que no verão foi alvo de emblemas como Southampton, Everton, Wolverhampton, Newcastle e PSG, continua na rota dos parisienses mas faz parte agora também da lista de alvos da Juventus e do Manchester United, que procura solução para a saída de Cristiano Ronaldo. E segundo a Imprensa inglesa Erik ten Hag é um admirador das suas qualidades. Vlachodimos e Rafa, em bom momento em 2022/23 e com cláusulas de 60 M€ e 80 M€ respetivamente, também são pretendidos, mas a SAD trabalha nas respetivas renovações.

"Em dezembro e janeiro não se vai falar de outra coisa se não de mercado. Nós felizes estamos de falarem tão bem dos nossos jogadores, de haver tantos pretendentes aos nossos jogadores, e de eles todos os dias estarem a sair, "vão para aqui, vão para ali"", sublinhou ao canal do clube, que ontem celebrou 14 anos. "Aquilo que posso prometer e garantir aos nossos adeptos é, como disse no início da época, que este é um projeto desportivo, não financeiro. Felizmente não atravessamos problemas financeiros nesta altura e não temos necessidade de vender jogadores para fazer face ao que quer que seja em termos financeiros", reforçou, assumindo que a ida ao mercado está nos planos: "Iremos procurar fazer ajustes que possam beneficiar o plantel."