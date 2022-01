Rui Costa chumbado nas explicações dadas sobre contratos sob investigação

De acordo com três ilustres benfiquistas a O JOGO, o líder não deu respostas que serenassem os adeptos quanto às notícias relacionadas com problemas jurídicos.

Ao fim de três meses de mandato e após semanas agitadas pela divulgação de escutas do processo Cartão Vermelho envolvendo Luís Filipe Vieira e outros dirigentes e a saída de Jorge Jesus em conflito com o grupo de trabalho, Rui Costa quebrou o silêncio na BTV.

A entrevista do atual presidente das águias não serenou, no entanto, alguns benfiquistas, entre eles o trio que O JOGO ouviu: o ex-candidato à presidência Francisco Benitez, Gaspar Ramos e Paula Pinho, antigos dirigentes das águias. Em comum ficou a ideia de que o líder da SAD chegou tarde quanto a explicações e, no plano dos processos que envolvem a sociedade e Vieira, muito ficou por clarificar quanto ao papel do próprio Rui Costa.