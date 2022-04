Roger Schmidt sobre acordo com o Benfica: "Ainda não foi finalizado"

Alemão tem princípio de acordo com emblema encarnado, mas, para já, só pensa no final da época e no ataque ao título neerlandês com o PSV

Roger Schmidt ainda não é oficialmente o novo treinador do Benfica. O alemão garantiu que o acordo com o clube da Luz ainda não está fechado.

"Isso ainda não foi finalizado. Também não quero falar sobre o meu futuro. Quero terminar a Eredivisie na melhor posição possível com o PSV", afirmou, em declarações aos jornalistas neerlandeses.

Recorde-se que o Benfica anunciou ter um "princípio de acordo" com o ainda treinador do PSV, que, nessa mesma condição, já elogiou o trabalho da equipa de sub-19 dos encarnados, que conquistou a Youth League no início desta semana.