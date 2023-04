River Plate volta a falar de Otamendi: "Depende dele, da família..."

Clube de Buenos Aires continua a sonhar com o central de 35 anos que está em final de contrato

Nicolás Otamendi está em final de contrato com o Benfica e o River Plate continua a sonhar com o seu regresso. Enzo Francescoli, secretário técnico do clube de Buenos Aires, voltou a falar da possibilidade de contratar o central de 35 anos, deixando tudo nas mãos do próprio.

"Quanto à decisão de mudar-se, a família deve movê-lo, porque é difícil tomar uma decisão com o coração de adepto. Há muitas coisas no caminho e espero que possa acontecer, mas não depende apenas da River, porque o contrato é muito alto para o nosso futebol. As portas estão abertas. Esperemos que em algum momento suceda, sabemos das suas capacidades. Depende dele. Sabemos dos números que o Benfica colocou em cima da mesa. A menos que ele diga que se quer sentar connosco, é difícil", afirmou o antigo jogador uruguaio e ídolo do River Plate.

Campeão do Mundo pela Argentina, há meses que se fala na possibilidade de Otamendi voltar ao seu país e acabar a carreira no River.