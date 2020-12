Tudo aconteceu no final do Marítimo-Benfica

No final do Marítimo-Benfica, da oitava jornada da I Liga, a repórter da Sport TV destacada para a entrevista rápida questionou Jorge Jesus sobre a qualidade de jogo do Benfica. Perante a pergunta, Jesus respondeu: ""Não tenho a mesma opinião que você. Também é natural, porque você não sabe o que é muita qualidade sobre futebol, mas pronto", disse antes de centrar-se na análise ao jogo.

A primeira parte da resposta de Jorge Jesus rapidamente inundou as redes sociais e num ápice atravessou o Atlântico até ao Brasil, onde a carreira do treinador ex-Flamengo continua a ser seguida com muita atenção. "Jorge Jesus dá resposta machista após jogo do Benfica: "Natural que você não saiba o que é qualidade", titula o site globoesporte.