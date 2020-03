Resposta a Jorge Jesus: "Falar até um papagaio faz, quem gosta de conversa são os psicólogos"

O extremo Pedrinho tinha viagem prevista para Portugal em maio, mas devido ao coronavírus ficará mais tempo no Brasil. O sucesso no Benfica pode esperar, diz o empresário

A pandemia do coronavírus já obrigou Pedrinho a ver adiado a sua viagem, agora em definitivo, para Portugal. O extremo brasileiro, que os encarnados contrataram por 20 milhões de euros ao Corinthians, num negócio finalizado já em março, tinha previsto poder apresentar-se no clube da Luz durante o mês de maio mas, pelo menos para já, esse timing passou para meio de junho.



O Benfica permitiu que Pedrinho voltasse ao Brasil após ter assinado contrato com as águias até 2025 onde, até terminar a participação do Corinthians no Campeonato Paulista, o jovem ficaria a competir. Depois, teria uns dias de férias e apresentar-se-ia no Seixal. Agora, com o futebol parado, o cenário mudou e Pedrinho aguarda por novas ordens vindas da Luz. Por enquanto, o extremo treina em casa sob acompanhamento de um treinador pessoal e sob vigilância do Benfica que, como O JOGO noticiou no passado dia 21, já lhe deu um plano de trabalho individual, além de o orientar à distância com uma equipa multidisciplinar.

O agente de Pedrinho contou que um dos motivos para o jovem deixar o Brasil foi devido a "comentários pejorativos" dos adeptos



Também no Brasil, Will Dantas, empresário de Pedrinho garantiu, numa sessão de perguntas e respostas através da rede social "Instagram", que o extremo pode nem precisar de muito tempo para justificar a contratação. "É só esperarem ano ou ano e meio para ele mostrar quem é. Mas eu disse ao presidente do Benfica para lhe dar seis meses. Há quem diga que os jogadores têm de se adaptar quando chegam à Europa, mas, ao Pedrinho, dêem-lhe seis meses após junho e vão ver quem ele é... Se calhar nem serão precisos seis meses. Não tenho nenhum jogador do mesmo nível do Pedrinho, nem eu nem ninguém. Daqui por dois ou três anos vão ver o que ele fará na Europa", garantiu Dantas.



Entre as perguntas, houve uma sobre como tinha encarado as palavras de Jorge Jesus, que disse haver no Brasil muitos jogadores melhores do que Pedrinho. "Jesus? Deixem falar que o menino vai provar o que vale em campo e muita gente vai engolir a língua. Não adianta estar com blábláblá... Falar até um papagaio faz, e quem gosta de conversa são os psicólogos", apontou. Sobre as críticas de alguns adeptos do Corinthians ao atleta, Dantas explicou ter ficado "triste com alguns comentários pejorativos" e que isso foi "um dos motivos para levar o Pedrinho para fora [do Brasil]".