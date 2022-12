Real Madrid já bateu à porta de Enzo Fernández

Exibições do médio e elevado preço de Bellingham fizeram merengues trocar de alvo e o argentino foi informado.

Enzo Fernández chegou, jogou e explodiu, agitando o mercado de transferências, ao ponto de alguns dos maiores colossos mundiais estarem já a avaliar a sua contratação. Um deles, confirmou O JOGO, é o Real Madrid, que até já deu um passo rumo à concretização da transferência, dado que responsáveis merengues abordaram diretamente o empresário do médio de 21 anos, Uriel Pérez, no sentido de avaliar em que moldes poderá avançar um eventual negócio.

Responsáveis do gigante de Madrid abordaram a possibilidade da contratação do jogador do Benfica com o seu empresário, Uriel Pérez, estando previsto que seja Jorge Mendes a fazer o negócio.