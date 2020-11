Quem é Hamdou Elhouni, o líbio indiretamente envolvido nas investigações?

Internacional líbio e melhor marcador do último Mundial de Clubes

Hamdou Elhouni é um extremo líbio de 26 anos na Líbia que joga atualmente no Espérance Tunis, da Tunísia.

Com este clube atingiu o máximo expoente da carreira no passado mês de dezembro (2019) ao sagrar-se melhor marcador do Mundial de Clubes que teve Jorge Jesus e o Flamengo na final contra o Liverpool.

Os tunisinos foram eliminados na segunda ronda, mas Elhouni viria a brilhar depois disso, ao apontar um hat-trick no jogo de atribuição dos quinto e sexto lugares, vencido por 6-2 pelo Espérance frente ao Al Sadd, do Catar.

O futebolista tinha chegado a Portugal em 2016, proveniente dos líbios do Al Ahly de Tripolí rumo ao Santa Clara, onde chegou na segunda metade da época.

Apontou três golos em 16 jogos pelos açorianos na II Liga e, no fim da temporada, assinou por quatro épocas com o Benfica, que logo o emprestou ao Chaves. Na época seguinte fez metade em Chaves e a outra metade no Aves, que o recebeu em 2018, um ano antes de o vender ao Espérance.

23 vezes internacional pela Líbia (três golos), Elhouni, em Portugal, apontou um total de cinco golos e somou três assistências em 67 jogos.

Agora, segundo a revista Sábado, a sua transferência para o Benfica, em 2016, é um dos pontos da investigação conjunta do Ministério Público, Polícia Judiciária e Autoridade Tributária que, esta segunda-feira, originou as buscas às SAD de Benfica e Santa Clara.

Em junho deste ano, o jornal Público, no âmbito de uma investigação jornalística ao Desportivo das Aves, escreveu que este clube tinha vendido a totalidade do passe de Elhouni ao Espérance por 500 mil euros, a 14 de janeiro de 2019, quando, à data, seria detentor de apenas 30 por cento dos direitos económicos do futebolista. Os restantes 70 por cento pertenceriam nessa altura ao Benfica, segundo o Público.