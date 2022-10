PSG não avançou por Gonçalo Ramos, mas era o alvo preferido de Luís Campos

Em vésperas de confronto entre Benfica e PSG, o L'Équipe conta que o consultor de mercado dos franceses há muito que fala, em privado, sobre a explosão iminente de um avançado do Seixal

O prestigiado jornal L'Équipe publica, na edição que sai para as bancas esta quarta-feira, que o avançado Gonçalo Ramos era um dos preferidos por Luís Campos, consultor de mercado do PSG, para reforçar o plantel dos franceses na última janela de mercado.

O interesse do PSG em Gonçalo Ramos foi noticiado por O JOGO em julho, e agora a publicação francesa revela pormenores do processo.

O PSG não chegou a avançar com uma proposta pelo avançado das águias, que junto com Scamacca, foi um alvo de verão. No entanto, os gauleses ficaram com Sarabia no plantel e apostaram numa opção mais barata, Hugo Ekitiké, que estava no Stade de Reims, investindo financeiramente com maior peso noutras posições.

Segundo o L'Équipe, há muito que Luís Campos falava em privado sobre um jovem avançado do Seixal que estava prestes a explodir, em alusão a Gonçalo Ramos, afirmando a publicação que na cabeça do consultor do PSG o benfiquista era o avançado que faltava para completar o xadrez do PSG.