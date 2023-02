Processo Saco Azul: SAD do Benfica, Vieira e Soares de Oliveira acusados de fraude fiscal

Além de mais quatro arguidos e uma empresa. Respondem ainda por falsificação de documentos.

A SAD do Benfica, a Benfica estádio, Luís Filipe Vieira, ex-presidente das águias, e Domingos Soares de Oliveira, atual ​​​​​​​co-CEO da SAD encarnada, além de mais quatro arguidos e uma empresa, estão acusados pelo Ministério Público (MP) de crimes de fraude fiscal e falsificação de documentos, no âmbito do processo Saco Azul, informa esta terça-feira o Jornal de Notícias.

A investigação da Autoridade Tributária (AT) remonta a 2018, quando foram feitas buscas às instalações encarnadas, por suspeitas da emissão de faturas de serviços fictícios de uma empresa informática, que o Benfica pagou.

Miguel Moreira, que desempenhou as funções de diretor financeiro e administrador da SAD do Benfica, o empresário José Bernardes e a sua empresa Questão Flexível, e ainda Paulo Silva e José Raposo, estes acusados de falsificação de documentos, também estão na mira do MP.

"Os administradores do Benfica terão canalizado 1,6 milhões de euros para a empresa de José Bernardes, que é o único arguido acusado de branqueamento de capitais", informa o Jornal de Notícias. "Tinham perfeita consciência de que as faturas emitidas pela Questão Flexível em benefício das sociedades Benfica, SAD, e Benfica Estádio, S.A., não titulavam quaisquer operações económicas", sustenta o MP.



