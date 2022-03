Presença nos "quartos" da Champions dá ao Benfica um "Euromilhões mediático"

Seguidores nas redes sociais sobem e aumentam as receitas. Patrocinadores também pagam mais.

A qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões elevou o bolo encaixado pelo Benfica na prova para os 65,33 milhões de euros, mas a receita pode subir consideravelmente. Quer a nível de bilhética, pela realização do mais um jogo na Luz, e ante um "tubarão" como o Liverpool, quer pelo aumento dos valores de patrocínios e também fruto da exposição mediática de que o clube encarnado beneficia com a presença nesta fase tão adiantada da competição.

Os números de seguidores das páginas nas redes sociais subiram, nomeadamente no Instagram e Tik Tok, com aumentos de 20 mil seguidores desde a véspera do apuramento ante o Ajax, mas a questão vai além disso.