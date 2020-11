Polícia Judiciária visitou a Académica: em causa duas vendas para o Benfica

PJ investiga as transferências de Pedro Nuno e Chiquinho para a Luz.

A Polícia Judiciária também marcou esta segunda-feira presença nas instalações da Académica, com o intuito de aceder aos documentos das vendas dos jogadores Pedro Nuno e Chiquinho para o Benfica, no âmbito do caso Mala Ciao.

Pedro Nuno, hoje jogador do Moreirense, foi vendido pelo clube de Coimbra ao Benfica na época 2016/17, tendo passado por empréstimo pelo Tondela, antes de chegar a Moreira de Cónegos a título definitivo.

Chiquinho, por seu lado, deixou a Académica e assinou pelo Benfica em 2018/19, mas nessa mesma época rumou ao Moreirense a título definitivo. Na temporada seguinte foi recomprado pelo clube da Luz e atualmente faz parte do plantel de Jesus.

Explicando o caso Mala Ciao, a Polícia Judiciária do Porto suspeita de um esquema por parte do Benfica que visava a compra de jogadores para perderem os seus desafios com as águias e também para ganharem ao FC Porto. No âmbito da investigação, foram realizadas buscas a quatro sociedades anónimas desportivas, como Aves, V. Setúbal, Marítimo e Paços de Ferreira, num caso em que é investigada a possibilidade de a cedência de atletas servir como troca de favores.