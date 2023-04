Pirotecnia dos adeptos do Benfica em Milão causou ferimentos em criança de oito anos

Adeptos do Benfica na partida de Milão contra o Inter deflagraram engenhos pirotécnicos, que depois atiraram para cima dos adeptos italianos na bancada por baixo

Os adeptos do Benfica, situados no terceiro anel do Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, geraram momentos de pânico nas bancadas ao atirarem tochas para cima dos adeptos do Inter, que se encontram nos anéis inferiores. Entre os feridos está uma criança de oito anos.

Em Itália o caso dá que falar e pedem-se sanções duras para o Benfica por causa do comportamento dos seus adeptos.

"Há muito tempo que não se via isto. Os adeptos portugueses encheram o estádio de fumo e tochas. No segundo tempo, percebendo que a eliminatória estava perdida, protagonizaram cenas de medo: 6 ou 7 tochas foram lançadas do terceiro anel sobre os adeptos que estavam no segundo, a curva sul do Meazza. Uma criança de oito anos foi também atingida. Aconteceu tudo sob os olhares dos membros da UEFA. Devem ser tomadas medidas", escrevem os meios italianos.

Houve adeptos que durante a queda de tochas se refugiaram no interior da bancada para escapar ao perigo.

Já antes da partida foram detidos 19 adeptos encarnados, por confrontos na cidade com a polícia, deixando cinco agentes da autoridade feridos.