Petar Musa ainda não pode ser inscrito e aguarda sinal da FIFA

O Benfica espera que o organismo autorize, após um requerimento do clube, a inscrição do avançado, travada por dívidas do Boavista, já na próxima semana

O Benfica espera resolver durante a nova semana a situação de Petar Musa, contratado ao Boavista e cuja inscrição não pôde ainda ser efetuada devido a dívidas do clube do Bessa. A notícia foi avançada pelo "Correio da Manhã" e confirmada pelo nosso jornal, tendo as águias feito um requerimento à FIFA de forma a que o avançado possa ser inscrito nos próximos dias para a terceira eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, a tempo de poder ser opção de Roger Schmidt nas partidas marcadas para 2 ou 3 e 9 de agosto.

Os responsáveis benfiquistas estão confiantes num desfecho favorável quanto a este pedido para libertar Musa, avançado que ainda não foi utilizado por Schmidt na pré-época - ele que falhou o Reading devido a queixas físicas.

Alegadas dívidas do Boavista a jogadores e atrasos em diversos pagamentos terão levado a que o clube do Bessa fosse impedido de inscrever jogadores. Perante tal situação, o próprio Musa não foi inscrito enquanto atleta dos axadrezados após a cláusula de compra obrigatória ter sido exercida. Como tal, não foi possível ao Boavista transferir o certificado internacional do atleta para a Luz.