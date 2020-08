Pedrinho: a ambição no Benfica, um desejo ao lado de Jesus e até a camisola

Extremo brasileiro falou ao canal do clube depois de aterrar em Lisboa.

Pedrinho chegou esta sexta-feira a Lisboa para integrar os trabalhos do Benfica. Reforço das águias até 2025, o extremo de 22 anos mostrou-se entusiasmado com o início da aventura europeia.

"É o concretizar de um sonho. Estava bastante ansioso por poder estar aqui. Estive cá uma vez e fiquei apaixonado pela estrutura e pelo clube. Neste tempo no Brasil, acompanhei o Benfica, estive a torcer. Sempre foi um sonho jogar na Europa e numa grande equipa como é o Benfica. Quero trabalhar cada vez mais para fazer a minha história aqui", afirmou à BTV.

"Grandes jogadores evoluíram bastante com Jesus e eu quero isso também"

O ex-jogador do Corinthians admite que trabalhar com Jesus é um fator de motivação. "Estou ansioso por trabalhar com Jorge Jesus, com certeza. Todos nós, brasileiros, sabemos o grande trabalho que ele fez [no Flamengo]. Grandes jogadores evoluíram bastante com ele, e eu quero isso também, poder trabalhar com ele e evoluir. Tenho a certeza de que dará muito certo, porque ele é um grande treinador numa grande equipa", disse.

A nova camisola das águias também não passou ao lado. "É muito bonita. O meu pai sempre me dizia que não via a hora de eu poder vesti-la. Espero fazer uma grande história usando esta camisola. Pretendo alcançar muitos títulos, porque sabemos que um clube só é valorizado quando vence jogos. Sou ambicioso, tenho grandes sonhos e quero buscar o máximo de títulos no Benfica. Tenho a certeza de que os adeptos também querem isso", observou, terminando com uma mensagem.

"Os adeptos do Benfica podem esperar de mim muita alegria, muita vontade de jogar, gana, qualidade técnica. O que puder fazer para ajudar o Benfica, eu vou fazer. Vou dar o máximo de mim para poder conquistar, fazer golos, assistências e alcançar muitos títulos", rematou.