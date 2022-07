Partida de Seferovic vale 11,5 milhões de euros ao Benfica

Encarnados poupam cerca de 8 M€ pelos salários brutos dos dois anos de contrato que deixam de pagar e Galatasaray está obrigado a exercer compra por 3,5 milhões

Haris Seferovic está muito perto de deixar o Benfica, ingressando no Galatasaray, abrindo uma pequena porta à redução do lote de jogadores à disposição de Roger Schmidt assim como a uma mais-valia financeira por parte da SAD encarnada, que faz contas a um ganho de 11,5 milhões de euros.

O empréstimo ao conjunto de Istambul, que estipula uma compra obrigatória do passe por 3,5 milhões de euros no final da época, permite também à sociedade benfiquista, que poderá até manter parte do passe, cortar nos salários do avançado. Isto porque o internacional suíço tem ainda ligação com o Benfica válida por mais duas temporadas auferindo um salário bruto anual na casa dos quatro milhões de euros. Ou seja, a sua permanência no plantel levaria a SAD a pagar um valor a rondar os oito milhões de euros até 2024.

Depois de cinco temporadas de águia ao peito, com 74 golos marcados em 188 partidas, Seferovic está à beira de ingressar no Galatasaray. O negócio está de tal forma avançado que, segundo a Imprensa turca, o 13.º classificado da última edição do campeonato espera mesmo ter hoje o futebolista em Istambul, de forma a proceder aos últimos detalhes do negócio e poder apresentá-lo. E, ainda de acordo com informações a circularem na Turquia, Yener Ince, médico do Galatasaray, terá viajado para Lisboa de forma a conduzir e supervisionar os exames médicos do avançado helvético, processo importante para o avançar do negócio.

A ideia dos responsáveis do Galatasaray é que, após superados com sucesso os exames, o jogador seja apresentado e então seguir para a Áustria, onde a equipa está a preparar a nova temporada, sob o comando de Okan Buruk, novo técnico.

Em branco na pré-época

Autorizado a apresentar-se mais tarde nos trabalhos do Benfica devido ao facto de ter estado ao serviço da Suíça no final de 2021/22, Seferovic ainda não jogou ao serviço de Roger Schmidt. O ponta de lança ficou de fora do particular com o Reading, tal como os outros internacionais, mas voltou a não integrar as contas ante Nice e Fulham.

