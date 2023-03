PAOK quer Tiago Dantas, mas não chega aos valores iniciais acordados com o Benfica

No acordo de empréstimo ao clube grego estava prevista a verba de 4 M€ por 50% do passe.

A contratação de Tiago Dantas em definitivo está nos planos do PAOK, clube ao qual o médio foi emprestado na época passada pelos encarnados. Porém, e num ataque inicial, os responsáveis do emblema grego não estarão disponíveis para pagar, segundo O JOGO apurou, uma verba superior aos 2,5 milhões de euros por metade do passe jogador de 22 anos.

Dantas convenceu o clube de Salónica a avançar para a sua contratação e em Lisboa está já José Boto, diretor-desportivo do PAOK - e antigo responsável pela prospeção do emblema da águia -, com o objetivo claro de tentar convencer os dirigentes benfiquistas a acertar um entendimento que se enquadre nas capacidades dos helénicos.

No acordo de cedência celebrado entre as três partes, ficou definido que o PAOK pagaria oito milhões de euros pela totalidade do passe do jogador ou, em alternativa, apenas quatro milhões por 50 por cento. No entanto, a menor capacidade de investimento do clube da Grécia sustenta a tentativa de fechar um acordo mais acessível pelo internacional sub-21 português, sem ultrapassar a referida fasquia de 2,5 milhões de euros por metade do passe, mantendo a possibilidade de uma futura transferência fazer engordar o encaixe dos encarnados.

Formado no Seixal, onde chegou aos oito anos, o médio-ofensivo que conta com apenas uma presença (de cinco minutos) pela equipa principal do clube em 2019/20, soma já 29 jogos e quatro golos pelo PAOK na temporada em curso, num total de 1786 minutos de utilização, que superam os 1725 da época passada, pelo Tondela (35 partidas e quatro golos), tendo antes feito dois pelo Bayern.