Palavras de Grimaldo nas redes sociais: "Não está morto quem luta"

Grimaldo num duelo com Luis Díaz, no Benfica-Liverpool

Lateral do Benfica reagiu ao encontro com o Liverpool.

Grimaldo, lateral espanhol do Benfica, deixou uma mensagem nas redes sociais a propósito do encontro com o Liverpool, da primeira mão dos quartos de final da Champions e ganho pelos reds na Luz por 3-1.

"Não está morto quem luta! Ainda falta a segunda mão. Obrigado benfiquistas pelo apoio. Juntos!", escreveu Grimaldo no Instagram.

Recorde-se que Taarabt e Everton foram outros jogadores que deixaram umas palavras nas redes sociais após o encontro.