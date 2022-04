O agradecimento de Taarabt e a mensagem de Everton: "Acreditar sempre"

Reações dos jogadores do Benfica nas redes sociais após a derrota com o Liverpool.

O Benfica foi derrotado (1-3) pelo Liverpool, na Luz, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Os jogadores da equipa encarnada reagiram ao encontro também nas redes sociais, com palavras de esperança, mas também de agradecimento ao apoio que se registou no estádio.

"Não foi o resultado que queríamos, mas o ambiente no Estádio da Luz foi incrível. Obrigado", escreveu Taarabt, titular na partida com os "reds". "Acreditar sempre", publicou, por seu lado, Everton, que também integrou as escolhas iniciais de Nélson Veríssimo.

