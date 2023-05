Otamendi confidenciou a Enzo Fernández que vai deixar o Benfica

Capitão dos encarnados mantém uma relação muito próxima com o médio que trocou o Benfica pelo Chelsea.

A carreira de Otamendi de águia ao peito estará à beira do fim. O central de 35 anos termina contrato em junho e nos seus planos atuais não consta a possibilidade de renovar contrato com o Benfica, sobretudo porque a época de alto nível que está a realizar, agregada à conquista do Mundial pela Argentina, lhe abrem outros caminhos que, a nível salarial, não se enquadram com os limites orçamentais dos encarnados.

Aliás, segundo O JOGO apurou, o camisola 30 até já confidenciou a Enzo Fernández que a sua aventura de três temporadas na Luz está a chegar ao fim.

Otamendi mantém uma relação muito próxima com o médio que forçou a saída para o Chelsea em janeiro, numa transferência concluída no último dia da janela de mercado mediante um fluxo de 121 milhões de euros rumo aos cofres benfiquistas, perdendo o treinador Roger Schmidt um dos pilares da equipa. Os dois jogadores criaram maiores laços também porque ambos foram chamados ao Mundial do Catar, tendo contribuído para o êxito da Argentina. Nos contactos regulares que mantêm, o central confidenciou ao médio de 22 anos que irá deixar a Luz, numa decisão que já é esperada pelo presidente Rui Costa, embora ainda não comunicada oficialmente pelo jogador.

"Um dia as luzes vão apagar-se e verei o que fazer: provavelmente, quando deixar de jogar, ficarei ligado ao futebol. Neste momento estou focado no Benfica, já que faltam dois jogos e o meu desejo é conquistar o primeiro título com o clube, porque os anos anteriores não foram totalmente bons. Depois veremos o que acontece", referiu à Radiofonicos, uma rádio da Universidade Católica de Buenos Aires, o jogador que, com a sua família, não quer voltar ao seu país, pretende prosseguir na Europa e tem uma extensa lista de clubes europeus interessados na sua contratação, estando a avaliar as melhores soluções.