"O Paulo Sousa gosta muito do Everton, mas é uma contratação muito difícil"

Flamengo confirma que tem interesse em Everton, que o treinador Paulo Sousa também aprecia o jogador, mas que a contratação é "muito difícil" e pouco provável.

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo para o futebol, e Bruno Spindel, diretor executivo, viajaram na quinta-feira para a Europa, onde vão, entre outros assuntos, tentar fechar a contratação em definitivo de Andreas Pereira, jogador que pertence aos quadros do Manchester United. Antes da partida, já no aeroporto, os dirigentes conversaram com o jornalista Venê Casagrande e comentaram o interesse em Everton, avançado do Benfica.

"O Paulo (Sousa) gosta muito do Cebolinha, a gente gosta muito do Cebolinha, mas é uma contratação muito difícil. O Benfica pagou um valor acentuado pelo jogador. É um grande jogador, de seleção brasileira. Por razões óbvias, não queremos criar mais tumulto nenhum. Demonstrámos interesse em contratar o jogador, mas não tivemos retorno, e não queremos tumultuar. Vamos fazer negócio com quem quer fazer negócio com o Flamengo", explicou Marcos Braz.

Bruno Spindel corroborou, dizendo que seria difícil fechar negócio. "É uma contratação difícil. O Cebolinha interessa ao Flamengo. O Benfica, na transferência, investiu mais de 20 milhões de euros. Se não me engano foram 22 milhões de euros. Então, é um número que está fora da realidade para o futebol brasileiro. O Benfica, em nenhum momento ainda, demonstrou interesse firme de seguir nesse negócio com o Flamengo", apontou.