Flamengo vai avançar para a compra em definitivo de Andreas Pereira

Segundo reforço para Paulo Sousa pode ser confirmado em breve. Marinho, ex-Santos, foi o primeiro.

O Flamengo vai avançar em breve para a compra em definitivo do médio Andreas Pereira, que está emprestado ao clube brasileiro até junho de 2022 (quando termina a época na Europa). De acordo com o GloboEsporte, os representantes do Mengão já viajaram para Londres a fim de encetar negociações com o Manchester United.

Andreas Pereira, brasileiro nascido na Bélgica, fez a formação no PSV e no Manchester United, tendo já passado por Granada, Valência e Lázio. Pelo Flamengo, em apenas meia época de 2021, fez 24 jogos, tendo marcado cinco golos e feito uma assistências. Números que levam o clube carioca a querer manter o jogador de 26 anos no plantel.

Este poderá ser o segundo reforço para Paulo Sousa, que já recebeu o avançado Marinho, ex-Santos.