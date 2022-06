"O Everton foi um pouco penalizado pelas críticas", refere vice-presidente do Flamengo

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, comentou na ESPN Brasil a contratação de Everton ao Benfica. O avançado brasileiro custou 13,5 milhões de euros por 90% dos direitos económicos. Mediante o cumprimento de certos objetivos, o negócio pode chegar aos 16 ME.

Mudança de planos: "É um jogador importantíssimo, tenho a certeza que vai ajudar muito o Flamengo. Há um ano, ele nem pensava em voltar ao Brasil. Quando conversámos com ele no final do ano passado, ele também não cogitava o regresso ao Brasil."

Criticado nos últimos tempos: "Os números dele no Benfica foram bons, entre golos e assistências. Fez grandes jogos lá. Mas a equipa no seu todo, mesmo avançando na Champions, não conseguiu vencer as taças e o campeonato, portanto ele foi um pouco penalizado pelas críticas."

Regresso à seleção brasileira é possível? "É um grande jogador, de nível de seleção brasileira, e tomara que em breve ele consiga o objetivo de regressar à seleção, esse foi um dos motivos pelo qual eu o trouxe para o Flamengo."