Os números pouco ou nada animadores do Benfica na Champions

Nos últimos 17 jogos há apenas três vitórias.

O Benfica perdeu esta terça-feira com o Lyon, na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e os números do encarnados na prova milionária não são positivos. Nos últimos 17 jogos na Champions, as águias perderam 13, empataram um e venceram três [AEK x2 e Lyon], segundo dados do Playmakerstats.

Falando dos jogos fora de portas, o Benfica venceu apenas um dos últimos dez. E somando todos os encontros desta década (33) fora de casa, o Benfica conta apenas sete vitórias (seis empates e 20 derrotas).

Na classificação, lideram os alemães do Leipzig, que venceram por 2-0 em São Petersburgo, com nove pontos, contra sete do Lyon, quatro do Zenit e três do Benfica.

Perante estes números, o Benfica deixou de depender apenas de si para chegar aos oitavos de final da Champions. Ao ser lanterna-vermelha do grupo G, as águias estão obrigadas a vencer as duas partidas que restam - em Leipzig e em casa com o Zenit -, mas isso pode não bastar.

É que o Benfica necessita na próxima jornada de vencer na Alemanha e esperar que o Lyon não vença na Rússia; depois, na última jornada, em casa com o Zenit, a equipa de Lisboa tem de vencer e esperar novamente, por um deslize do Lyon ou, caso tenha anulado a desvantagem no confronto direto com os alemães (perdeu 2-1 na Luz), aguardar por triunfo dos franceses.