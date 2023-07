Notícia no Brasil: Lucas Veríssimo salda dívida do Benfica

O acordo de empréstimo será de um milhão de euros, mas nos cofres da Luz não deverá entrar um cêntimo

Lucas Veríssimo deverá rumar ao Corinthians, por empréstimo do Benfica, segundo a comunicação social canarinha. A cedência foi avaliada em um milhão de euros, mas nos cofres da Luz não deverá entrar qualquer cêntimo, pois segundo escreve o Globoesporte, essa verba será "paga" mediante o perdão de uma dívida das águias aos brasileiros pela contratação de João Victor há um ano.

Lucas Veríssimo sofreu uma lesão muito grave há um ano e meio e não se afirmou no Benfica e o Corinthians ultrapassou a concorrência do Flamengo para garantir o empréstimo do defesa. O empréstimo não contempla opção de compra e sim um direito de preferência para o Corinthians numa futura negociação do central.

Desde a lesão muito grave sofrida nos meses finais de 2021, Lucas Veríssimo fez apenas oito jogos ao mais alto nível, dois deles na equipa. Perante a concorrência de Otamendi, Morato e António Silva, só foi titular uma vez com Roger Schmidt.