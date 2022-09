Notícia na Colômbia: Benfica observa Daniel Ruiz, camisola 10 canhoto do Millonarios

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jovem extremo de 21 anos é uma das promessas do futebol colombiano e veste a camisola 10 do emblema de Bogotá, é canhoto e bom no drible, além de ter velocidade. Já foi associado ao FC Porto

A DirecTV Sports, da Colômbia, noticiou que um emissário do Benfica esteve naquele país a observar o encontro entre o Junior Barranquilla e o Millonarios, com o extremo Daniel Ruiz como alvo preferencial da observação.

Ruiz, promissor talento de 21 anos que o Millonarios recrutou no Fortaleza FC, soma 45 jogos este ano, tendo apontado oito golo e assistido em cinco ocasiões.

O extremo canhoto esteve 77 minutos em campo no mencionado encontro (Junior venceu por 1-0) e terá sido observado também, segundo a mesma fonte, pelo Manchester City e o Red Bull Bragantino.

Daniel Ruiz já foi associado no passado ao FC Porto, assim como ao Botafogo. Com contrato até 2024, nos meios internacionais já se falou em verbas entre os 4 e os 7 milhões de euros para o tirar do Millonarios.