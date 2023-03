Notícia em Inglaterra: Grimaldo já decidiu não renovar com o Benfica

The Athletic fala em muitos interessados para o lateral espanhol dos encarnados

Segundo informação publicada nas redes sociais pelo jornalista Mario Cortegana, do The Athletic, o benfiquista Grimaldo já decidiu que não vai renovar com as águias.

Em final de contrato, há muito que é associado a clubes como o Barcelona, de onde veio em 2016, e à Juventus.

No entanto, ainda segundo a publicação The Athletic, os interessados agora são Nice, Fulham, Nottingham Forest, Real Sociedad, Valencia, Dortmund e Bayer Leverkusen.