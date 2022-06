Notícia em Inglaterra: Darwin no Liverpool deixa Erik ten Hag irritado

Treinador pretendia contar com o uruguaio em 2022/23.

Darwin vai ser reforço do Liverpool, estando a oficialização por horas, e em Inglaterra asseguram que esta é a primeira irritação de Erik ten Hag enquanto treinador do Manchester United. O treinador neerlandês pretendia o avançado uruguaio na equipa em 2022/23, lamentando a forma "vacilante" como o clube se posicionou na corrida ao jogador de 22 anos, segundo o jornal "Metro".

Tal como O JOGO online informou na tarde deste domingo, faltam apenas os exames médicos para que a transferência de Darwin do Benfica para o Liverpool seja oficializada.

O negócio deverá ser comunicado em breve à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, com valores finais que foram ainda acertados durante a noite de sábado, em novo encontro entre o presidente e o diretor desportivo do Benfica, Rui Costa e Rui Pedro Braz, respetivamente, e o diretor desportivo do Liverpool, Julian Ward.

Do lado do Benfica, Rui Costa fez força para que fosse fechado pelos 80 milhões de euros, com mais 20 milhões em variáveis, procurando concretizar o objetivo de garantir um encaixe de 100 milhões, enquanto do lado dos reds, Julian Ward não queria passar dos 65+35. No final, ambas as partes apertaram as mãos com uma oferta de 75 milhões e mais 25 em variáveis.