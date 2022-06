Darwin já está em Liverpool para assinar e há novidades sobre o acordo

Negócio teve retoques na noite de sábado, sendo selado por 75 M€ mais 25 por objetivos

Faltam apenas os exames médicos para que a transferência de Darwin do Benfica para o Liverpool seja oficializada, algo que deverá acontecer ainda hoje, depois de conhecidos os resultados dos exames médicos a que o avançado se irá submeter, ele que está já em Liverpool.

O negócio deverá ser comunicado em breve à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, com valores finais que foram ainda acertados durante a noite de sábado, em novo encontro entre o presidente e o diretor desportivo do Benfica, Rui Costa e Rui Pedro Braz, respetivamente, e o diretor desportivo do Liverpool, Julian Ward.

Do lado do Benfica, Rui Costa fez força para que fosse fechado pelos 80 milhões de euros, com mais 20 milhões em variáveis, procurando concretizar o objetivo de garantir um encaixe de 100 milhões, enquanto do lado dos reds, Julian Ward não queria passar dos 65+35. No final, ambas as partes apertaram as mãos com uma oferta de 75 milhões e mais 25 em variáveis.

Se na versão de apenas 20 milhões de euros extra os objetivos eram mais complicados de alcançar, na proposta final foram aliviados os obstáculos. Assim, para se efetivar o pagamento dos 25 milhões, Darwin terá de ser titular em 60 jogos ao longo dos cinco anos de contrato.

Destes 60 jogos, fazendo dez partidas até final do ano irá gerar um fluxo de cinco milhões para os cofres da SAD, que receberão mais 10 milhões ao fim de 25 jogos e outros 10 em novo ciclo de 25 encontros.