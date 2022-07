No Brasil garantem que o Benfica chegou a um acordo por João Victor

João Victor num duelo com Salvio, ex-Benfica, no Corinthians-Boca Juniors

Central de 23 anos do Corinthians deve assinar este domingo ou segunda-feira, de acordo com a informação do "Globo Esporte".

O "Globoe Esporte", do Brasil, escreve este domingo que Corinthians e Benfica chegaram a um entendimento tendo em vista a ida de João Victor para a Luz. O avanço nas negociações, segundo a informação, deu-se numa reunião entre representantes dos dois clubes realizada na noite de sábado.

A mesma notícia adianta que o central brasileiro pode assinar contrato com o Benfica ainda este domingo ou amanhã, segunda-feira, o que a confirmar-se retira mais uma opção para Vítor Pereira, técnico do Corinthians, para o jogo da madrugada de quarta-feira com o Boca Juniors, para a segunda mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, depois do nulo registado no Brasil.

O negócio, sempre segundo o "Globo Esporte", deve ser feito por um valor a rondar os dez milhões de euros. O jogador de 23 anos também está na lista de alvos do FC Porto.