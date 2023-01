Nélson Semedo apontado ao regresso ao Benfica na próxima época

Nélson Semedo com a camisola do Wolverhampton

Joga atualmente ao serviço do Wolverhampton.

Nesta janela de mercado, o Benfica assegurou o regresso ao clube de Gonçalo Guedes, embora apenas por empréstimo, mas novo processo de "repatriamento" poderá incluir o nome de Nélson Semedo.

Pelo menos foi essa a informação avançada pela CNN Portugal, canal no qual foi anunciado que o lateral-direito de 29 anos, atualmente ao serviço do Wolverhampton, é um sonho dos responsáveis encarnados para 2023/24, sobretudo porque o seu contrato com o emblema inglês está em vias de expirar. Foi avançado ainda que o jogador está aberto a estudar o regresso.

O internacional português, que até tem sido titular pelos Wolves, foi transferido pelo Benfica em 2017, tendo assinado pelo Barcelona a troco de 30 milhões de euros, isto depois de ter somado duas épocas pela equipa principal das águias. O elevado salário, superior a quatro milhões por ano, é o maior obstáculo.