"Não tinha onde dormir e o Enzo Fernández deu-me a mão. Vou agradecer-lhe toda a minha vida"

Ainda miúdo, Enzo abriu a porta de casa a amigo em necessidade. Imanol Segovia, que assinou agora pelo Elche, lembra apoio dado pelo médio e pela sua família em 2016. "Vou agradecer-lhes toda a vida", disse o central a O JOGO.

"O Enzo era um grande companheiro, um rapaz muito atencioso que teve uma atitude muito simpática para com um colega que tinha ficado sem pensão onde dormir e o levou para sua casa. Era uma família à qual não sobrava nada, mas abriram as portas para que ele não tivesse que voltar para sua cidade". Quem relata o caso é Jorge Gordillo, técnico que comandou Fernández nas escolinhas do River.

Esta é a história pouco conhecida de Enzo e Imanol Segovia, central nascido em Misiones, no nordeste da Argentina, que assinou recentemente contrato com o Elche, de Espanha. "Cheguei ao River em 2016, a meio do ano e disseram-me que não havia mais espaço na pensão onde ficávamos. Tinha 15 anos e não podia alugar casa ou quarto e não sabia o que fazer. Pensei que tinha de voltar para Misiones, mas o Enzo apareceu e, sem pedir aos pais, levou-me para casa", lembra a O JOGO Segovia, evocando o grande gesto do seu amigo.

Imanol Segovia nunca esqueceu aquela família que o ajudou num momento difícil. "Raúl [o pai de Enzo] trabalhava numa fábrica e Marta [a mãe] era dona de casa. Deram-me uma mão maravilhosa, são os meus pais de coração, a minha segunda família. Continuo a manter contacto com Enzo, com os seus pais e irmãos. Vou agradecer-lhes toda a minha vida", garante sobre esses sete meses partilhados com a família Fernández.

Foi à distância, mas com grande emoção, que Segovia viveu o Mundial. Mas o último contacto com o amigo foi na véspera da partida deste para o Catar: "Não quis incomodá-lo, mas falei com os irmãos, Sebastián, Rodrigo, Maximiliano e Gonzalo, e com os pais. Eles não queriam acreditar e ainda não caíram em si com o que está a acontecer", revela Segovia, um outro irmão (o quinto) que a vida deu a Enzo Fernández.