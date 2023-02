Na Alemanha diz-se que há um clube da Bundesliga que quer contratar Grimaldo

Defesa-esquerdo espanhol termina contrato com o Benfica no final da época e já pode assinar por outro clube. O Bayer Leverkusen estará interessado.

Álex Grimaldo pode, desde o dia 1 de janeiro, comprometer-se com outro clube. Isto porque termina contrato com o Benfica em junho deste ano. E da Bundesliga surge mais um interessado no jogador.

De acordo com o jornal espanhol AS, o Bayer Leverkusen vai apresentar uma proposta ao lateral-esquerdo das águias.

Juventus, Barcelona e Borussia Dortmund são outros clubes que já foram associados ao espanhol de 27 anos.