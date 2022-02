Médio dos bês em estreia nos convocados da equipa principal do Benfica

Médio da equipa B aproveita ausência, por castigo, de Weigl, e procura primeira oportunidade. Pode ser o terceiro atleta da formação lançado por Nélson Veríssimo, depois de Gonçalo Ramos (em 2019/20) e Henrique Araújo. Sem Otamendi, o central Tomás Araújo mantém-se nos eleitos.

Rafael Brito será a grande novidade na lista de convocados de Nélson Veríssimo para o embate desta tarde com o Vitória de Guimarães, já que, embora a lista seja apenas hoje finalizada, deverá estar pela primeira vez com a equipa principal. Titular indiscutível na formação B, primeiro com... Nélson Veríssimo e depois já com António Oliveira, o jovem médio aproveitou a ausência de Weigl, por castigo, espreitando agora a primeira oportunidade pelas águias.

Com 1678 minutos em 2021/22 (é o segundo mais utilizado nos bês, apenas atrás dos 1700 de Úmaro Embaló), Rafael Brito, que leva já também 58 partidas pela formação secundária, falhou o encontro de sexta-feira com o Chaves, isto porque trabalhou nos últimos dias com o plantel principal, como O JOGO noticiou.

Com concorrência apertada, o camisola 68 não deverá fazer parte do onze, onde Meité é o principal candidato a substituir Weigl, lutando para merecer um lugar no banco. Caso Veríssimo opte por dar-lhe minutos com o V. Guimarães, o médio-defensivo poderá assim tornar-se no terceiro atleta formado no Benfica Campus a ser lançado pelo atual técnico na equipa principal, após Gonçalo Ramos (em 2019/20, diante do Aves, num jogo no qual bisou no 4-0) e Henrique Araújo, já esta temporada, com o Sporting, na final da Taça da Liga (1-2).

Na lista de Veríssimo deverão estar, além de Rafael Brito, mais quatro futebolistas formados no Seixal: Tomás Araújo, Paulo Bernardo, Diogo Gonçalves e Gonçalo Ramos. O central, que também falhou o jogo dos bês com o Chaves, mantém-se nas contas, pois já tinha sido chamado para o Ajax, beneficiando do facto de Otamendi também estar suspenso por acumulação de amarelos.