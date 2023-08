Manchester United avalia Vlachodimos: confira o valor pedido pelo Benfica

Águias admitem venda do guardião, defendido pelo amigo Zeca, por uma verba em torno dos 10 M€

Vlachodimos pode deixar o Benfica antes do fecho da atual janela de mercado e o Manchester United continua a ser apontado com insistência como o emblema mais interessado no guarda-redes de 29 anos das águias. Aliás, ontem circularam já informações a dar conta que os "red devils" têm toda a informação sobre o jogador e que podem avançar caso transfiram Dean Henderson. Para terem um número 2, atrás do reforço Onana, terão de pagar, apurou O JOGO, algo como 10 milhões de euros, o mesmo que o Benfica investiu em Trubin.

Figura da seleção helénica garante que o guardião "gosta do Benfica", mas refere que este tem sido "muitas vezes criticado sem sentido" e que, por isso, "pode achar que não foi apoiado pelo clube".

À Luz ainda só chegaram ecos do interesse no guarda-redes que chocou de frente com o treinador Roger Schmidt e admite agora, depois de perder a titularidade, que a saída será a melhor solução para a sua carreira. O internacional grego, que ficou surpreendido com a crítica do técnico e se sente injustiçado pela falta de apoio do clube, é também desejado pelo Ajax, mas ainda não há propostas formais para rumar a outras paragens.

Leia também Área J Joana Sanz ameaçada de morte: "Sinto medo. Ele tem acusações no Brasil..." Mulher de Dani Alves - divórcio ainda está por oficializar - tem recebido várias ameaças nas redes sociais desde que o futebolista brasileiro foi detido e revelou que existe uma pessoa que "está a ir longe de mais".

Vlachodimos foi defendido por Zeca, seu amigo e figura da seleção grega. "Como ex-companheiro e colega de seleção, considero que foi muitas vezes criticado sem sentido. Pode achar que não foi apoiado pelo clube. Isso terá trazido algum cansaço ao próprio jogador, para ter tomado a atitude que dizem que tomou", afirmou o médio à RR, apontando ser "estranho que tenha discutido" com Schmidt.