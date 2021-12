Vítima de doença prolongada, segundo o Jornal de Notícias.

Nélson Veríssimo, que esta terça-feira assumiu o comando técnico do Benfica, ocupando o lugar de Jorge Jesus, viu-se confrontado com o falecimento da mãe.

De acordo com o Jornal de Notícias, a mãe do técnico morreu já na madrugada desta terça-feira, mas Veríssimo apenas terá recebido a triste notícia já depois de receber a informação para se colocar a caminho do Seixal e orientar a sessão de treino desta tarde da formação principal.

A mãe de Nélson Veríssimo faleceu vítima de doença prolongada, diz ainda o JN. O funeral realizar-se-á amanhã, quarta-feira.