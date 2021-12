Benfica oficializa saída de Jesus e Veríssimo assume até final da época

Comunicado enviado à CMVM.

O Benfica oficializou a saída de Jorge Jesus do comando técnico através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). No documento, A SAD encarnada anuncia ainda que Nélson Veríssimo irá orientar a equipa até final da temporada.

A estreia do até aqui treinador da equipa B, nesta que será a segunda passagem pela formação principal, depois da saída de Lage em 2019/20, está marcada para quinta-feira, no Dragão, para o clássico da ronda 16 do campeonato, que tem início às 21h00.

Leia o comunicado enviado à CMVM:

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o treinador Jorge Fernando Pinheiro de Jesus para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos. Mais se informa que o treinador Nélson Alexandre da Silva Veríssimo assume, até ao final da presente temporada, as funções de treinador da equipa principal de futebol. Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD."